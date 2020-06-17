Концерты Майкла Киванука в Москве и Петербурге перенесли на 2021 год

Концерт британского соул-певца и гитариста Майкла Киванука, который должен был пройти в Петербурге 23 июня, перенесли на следующий год из‑за распространения коронавируса. Об этом сообщили организаторы гастролей.

Новая дата концерта — 23 июня 2021 года, площадка все та же — клуб «Морзе». Все купленные ранее билеты будут действительны на новую дату. Приобрести билеты можно здесь.

Майкл Киванука должен был выступить и в Москве 24 июня в «Известия Hall». Столичный концерт также перенесли на год, он состоится 22 июня 2021 года. Билеты доступны здесь.

В прошлом году Киванука уже приезжал в Россию, его можно было услышать в июне на фестивале «Усадьба Jazz» в подмосковном «Коломенском». В октябре вышел третий студийный альбом музыканта «Kiwanuka», «Афиша Daily» включила его в список лучших зарубежных пластинок 2019 года.