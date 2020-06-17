перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
К петербургской блогерке, которую травили из‑за цвета кожи, пришли из прокуратуры 20:18
Концерты Майкла Киванука в Москве и Петербурге перенесли на 2021 год 19:28
Facebook позволит пользователям отключать политическую рекламу 19:25
Сайт Президента России Из‑за репетиций парада Победы в Москве перекроют десятки улиц
Из‑за репетиций парада Победы в Москве перекроют десятки улиц 19:08
Боевые монахини против сил зла в трейлере нового сериала от Netflix «Монахиня-воин» 18:53
Минпросвещения утвердило новые даты ЕГЭ 18:29
Захар Прилепин и Александр Стесин вошли в лонг-лист премии «Ясная Поляна» 18:17
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов 2021 года из Петербурга в Стамбул 18:04
Кадр из фильма «Вера»/пресс-служба Beat Films Festival Beat Film Festival объявил фильмы из кураторских программ
Beat Film Festival объявил фильмы из кураторских программ 17:48
На Бейонсе и Jay Z подали в суд за нарушение авторских прав 17:40
В США впервые разрешили использовать видеоигру для лечения СДВГ у детей 17:40
В Бурятии для записи на голосование по поправкам в Конституцию используют телефон экстренных служб 17:30
Роджер Уотерс выпустил концертный фильм «Us + Them» 17:25
salinamariegomez.com По мотивам твитов Илона Маска издадут книжку-раскраску
По мотивам твитов Илона Маска издадут книжку-раскраску 17:04
«My Own Soul’s Warning»: послушайте новый сингл The Killers 16:37
Трип в стиле 90-х в клипе «The Light» от Metronomy 16:22
Кирилл Серебренников снимет мини-сериал об Андрее Тарковском 16:20
Эмма Уотсон вошла в совет директоров компании, владеющей Gucci и Balenciaga 16:15
МТС запустит три собственных телеканала 16:12
Quinn Kampschroer/Pixabay В Петербурге из‑за пандемии может закрыться 40% малого бизнеса
В Петербурге из‑за пандемии может закрыться 40% малого бизнеса 16:07
Отключить рекламу

Концерты Майкла Киванука в Москве и Петербурге перенесли на 2021 год

Сегодня в 19:28

Концерт британского соул-певца и гитариста Майкла Киванука, который должен был пройти в Петербурге 23 июня, перенесли на следующий год из‑за распространения коронавируса. Об этом сообщили организаторы гастролей.

Новая дата концерта — 23 июня 2021 года, площадка все та же — клуб «Морзе». Все купленные ранее билеты будут действительны на новую дату. Приобрести билеты можно здесь.

Майкл Киванука должен был выступить и в Москве 24 июня в «Известия Hall». Столичный концерт также перенесли на год, он состоится 22 июня 2021 года. Билеты доступны здесь.

В прошлом году Киванука уже приезжал в Россию, его можно было услышать в июне на фестивале «Усадьба Jazz» в подмосковном «Коломенском». В октябре вышел третий студийный альбом музыканта «Kiwanuka», «Афиша Daily» включила его в список лучших зарубежных пластинок 2019 года.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
рок
«#RoyalAlbertHome»: Люси Дакус (онлайн-трансляция)
Молодой мечтательный инди-рок в домашнем антураже
поп
Mirèle (онлайн-трансляция)
Эфемерный синти-поп от участницы дуэта «Мы»
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
видео
Doker Week (онлайн-трансляция)
Фестиваль документалок в онлайне
постпанк
She Past Away (онлайн-трансляция)
Замечательная дарквейв-группа из Турции
современное искусство
Открытые студии «Винзавода». 5-й сезон (онлайн-трансляция)
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить