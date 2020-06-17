Социальная сеть Facebook позволит пользователям отключать политическую рекламу. Об этом сообщил глава соцсети Марк Цукерберг в своей колонке для USA Today.

Нововведение появится в ближайшие несколько недель и станет ответом критикам, которые обвиняли Facebook в предоставлении политикам платформы для распространения ложной информации или рекламы.

Новая функция станет частью новой большой программы Facebook по поддержке независимого голосования на выборах в США.

«Для тех из вас, кто уже определился со своими политическими предпочтениями и просто хочет, чтобы выборы закончились, мы слышим вас и предлагаем возможность отключить политическую рекламу», — написал Цукерберг.

Вместе с тем для пользователей из Штатов Facebook создаст специальный информационный раздел о грядущих выборах, цели которого — поддержка демократии и обеспечение высокой явки на выборах.

«В конечном счете лучший способ привлечь политиков к ответственности — это голосование, и я считаю, что мы должны доверять избирателям самим выносить свои суждения. Вот почему я думаю, что мы должны поддерживать как можно более открытую платформу и сопровождать ее амбициозными усилиями по расширению участия избирателей», — отметил Цукерберг.

Ранее стало известно, что Facebook начнет помечать сообщения СМИ, которые подконтрольны государству. Специальная маркировка появится на страницах СМИ и на постах в ленте новостей.