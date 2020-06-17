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Beat Film Festival объявил фильмы из кураторских программ

Семён Гудошников
Сегодня в 17:48

Организаторы кинофестиваля Beat Film Festival объявили фильмы, которые вошли в кураторские программы журналистов Александра Горбачева и Юрия Сапрыкина. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе фестиваля.

Программа Александра Горбачева называется «Наперекор» и объединяет фильмы об активистах и бунтарях, которые, «возможно, прямо сейчас определяют контуры нашего будущего». В перечень вошли фильмы «Под запись» о расследовании сексуальных преступлений знаменитого хип-хоп-продюсера Расселла Симонса, «Армия плюс» о скандинавском движении бодипозитива, «Сейчас или никогда» о знаменитой экологической активистке Грете Тунберг, а также ленты «Ништяк, браток» о лягушонке Пепе и «Сбежавшая» о девушке, пытающейся сбежать из Саудовской Аравии.

«Моя кураторская программа на Beat Film Festival — уже третья для фестиваля и самая злободневная из всех, что я делал. Мы придумывали ее зимой — еще до коронавируса и американских протестов; еще до того, как стало казаться, что очередные потрясения и вправду могут всерьез что‑то изменить. Но уже тогда — прежде всего по следам московского лета-2019 — ощущалось, что в мире появился дополнительный нерв; что сопротивление современности — с самых разных флангов и в самых разных формах — нарастает. «Наперекор» — программа о тех, кто составляет это сопротивление», — рассказал Александр Горбачев.

Программа Юрия Сапрыкина называется «Вне игры». Она, по словам организаторов, «о людях и сообществах, добровольно сошедших с корабля современности, живущих параллельно трендам». В нее вошли четыре киноработы: «Книготорговцы», «Swans: Where does a body end?», «Разбитый нос, пустые карманы» и черно-белая лента «Вера» о католических монахах, изучающих кунг-фу и устраивающих безумные рейвы в ожидании конца света.

Кинофестиваль Beat Film Festival, который был намечен на 27 мая — 7 июня, из‑за пандемии коронавируса перенесли на новые даты. Он пройдет с 21 июля по 2 августа сразу в двух форматах — онлайн и офлайн. В прошлом году фестивалю исполнилось десять лет. Краткий таймлайн его истории можно прочитать здесь.

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