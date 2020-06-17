перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
К петербургской блогерке, которую травили из‑за цвета кожи, пришли из прокуратуры 20:18
Концерты Майкла Киванука в Москве и Петербурге перенесли на 2021 год 19:28
Facebook позволит пользователям отключать политическую рекламу 19:25
Сайт Президента России Из‑за репетиций парада Победы в Москве перекроют десятки улиц
Из‑за репетиций парада Победы в Москве перекроют десятки улиц 19:08
Боевые монахини против сил зла в трейлере нового сериала от Netflix «Монахиня-воин» 18:53
Минпросвещения утвердило новые даты ЕГЭ 18:29
Захар Прилепин и Александр Стесин вошли в лонг-лист премии «Ясная Поляна» 18:17
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов 2021 года из Петербурга в Стамбул 18:04
Кадр из фильма «Вера»/пресс-служба Beat Films Festival Beat Film Festival объявил фильмы из кураторских программ
Beat Film Festival объявил фильмы из кураторских программ 17:48
На Бейонсе и Jay Z подали в суд за нарушение авторских прав 17:40
В США впервые разрешили использовать видеоигру для лечения СДВГ у детей 17:40
В Бурятии для записи на голосование по поправкам в Конституцию используют телефон экстренных служб 17:30
Роджер Уотерс выпустил концертный фильм «Us + Them» 17:25
salinamariegomez.com По мотивам твитов Илона Маска издадут книжку-раскраску
По мотивам твитов Илона Маска издадут книжку-раскраску 17:04
«My Own Soul’s Warning»: послушайте новый сингл The Killers 16:37
Трип в стиле 90-х в клипе «The Light» от Metronomy 16:22
Кирилл Серебренников снимет мини-сериал об Андрее Тарковском 16:20
Эмма Уотсон вошла в совет директоров компании, владеющей Gucci и Balenciaga 16:15
МТС запустит три собственных телеканала 16:12
Quinn Kampschroer/Pixabay В Петербурге из‑за пандемии может закрыться 40% малого бизнеса
В Петербурге из‑за пандемии может закрыться 40% малого бизнеса 16:07
Отключить рекламу

На Бейонсе и Jay Z подали в суд за нарушение авторских прав

Семён Гудошников
Сегодня в 17:40

На певицу Бейонсе и ее мужа, рэпера Jay Z, подали в суд за несогласованное использование чужого голоса в песне «Black Effect», пишет New Musical Express. Музыкантов рассчитывает засудить ямайская танцовщица Л’Антуанетта Стайнс, чье интервью пара использовала в начале трека.

Стайнс утверждает, что музыканты попросили ее записать высказывания о любви и обещали, что аудио будет использовано «в рекламных целях». Артистка подписала контракт с Бейонсе и Jay Z, во время чего ей повторили, что интервью будет использовано только для промо.

Однако вскоре Стайнс обнаружила, что это самое интервью составляет первую минуту трека «Black Effect». Танцовщица заявила, что чувствует себя «изнасилованной как артистка», и собирается засудить Бейонсе и Jay Z за нарушение авторских прав и нарушение права на публичность.

Стайнс требует возмещения морального ущерба, а также авторских прав на песню с соответствующими отчислениями от продаж. Бейонсе и Jay Z пока никак не ответили на эти требования.

Недавно стало известно, что Бейонсе и корпорация Disney собираются заключить сделку на 100 млн долларов. Переговоры уже находятся на финальной стадии. За эти деньги Бейонсе будет работать над музыкой для трех грядущих картин Disney, включая сиквел «Черной Пантеры», который выйдет предположительно в 2022 году.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
рок
«#RoyalAlbertHome»: Люси Дакус (онлайн-трансляция)
Молодой мечтательный инди-рок в домашнем антураже
поп
Mirèle (онлайн-трансляция)
Эфемерный синти-поп от участницы дуэта «Мы»
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
видео
Doker Week (онлайн-трансляция)
Фестиваль документалок в онлайне
постпанк
She Past Away (онлайн-трансляция)
Замечательная дарквейв-группа из Турции
современное искусство
Открытые студии «Винзавода». 5-й сезон (онлайн-трансляция)
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить