На Бейонсе и Jay Z подали в суд за нарушение авторских прав

На певицу Бейонсе и ее мужа, рэпера Jay Z, подали в суд за несогласованное использование чужого голоса в песне «Black Effect», пишет New Musical Express. Музыкантов рассчитывает засудить ямайская танцовщица Л’Антуанетта Стайнс, чье интервью пара использовала в начале трека.

Стайнс утверждает, что музыканты попросили ее записать высказывания о любви и обещали, что аудио будет использовано «в рекламных целях». Артистка подписала контракт с Бейонсе и Jay Z, во время чего ей повторили, что интервью будет использовано только для промо.

Однако вскоре Стайнс обнаружила, что это самое интервью составляет первую минуту трека «Black Effect». Танцовщица заявила, что чувствует себя «изнасилованной как артистка», и собирается засудить Бейонсе и Jay Z за нарушение авторских прав и нарушение права на публичность.