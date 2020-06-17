В США впервые разрешили использовать видеоигру для лечения СДВГ у детей

В США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) впервые разрешило использовать видеоигру для лечения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Об этом говорится на сайте ведомства.
Игра называется EndeavorRx, ее разработала компания Akili Interactive Labs. По сообщению FDA, она помогает улучшить функцию внимания у детей от 8 до 12 лет. Как утверждают в ведомстве, специалисты исследовали влияние игры на примере более чем 600 детей.
«Мы используем технологии, чтобы помочь лечить заболевание совершенно по-новому. Мы напрямую взаимодействуем с неврологической функцией при помощи нового вида медицины, который напоминает развлечение», — заявил генеральный директор Akili Interactive Labs Эдди Мартуччи.
Уточняется, что такое лечение все-таки имеет некоторые побочные эффекты. Среди них — фрустрация, головные боли, эмоциональные всплески и вспышки агрессии.
СДВГ является распространенным заболеванием, которое начинается в детстве и затрагивает около 4 миллионов детей в возрасте 6–11 лет. Симптомы включают в себя трудности с концентрацией внимания, с контролем поведения и очень высокий уровень активности.