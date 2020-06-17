В США впервые разрешили использовать видеоигру для лечения СДВГ у детей

В США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) впервые разрешило использовать видеоигру для лечения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Об этом говорится на сайте ведомства.

Игра называется EndeavorRx, ее разработала компания Akili Interactive Labs. По сообщению FDA, она помогает улучшить функцию внимания у детей от 8 до 12 лет. Как утверждают в ведомстве, специалисты исследовали влияние игры на примере более чем 600 детей.