В Бурятии для записи на голосование по поправкам в Конституцию используют телефон экстренных служб

Сообщения с информацией о том, что можно записаться на голосование, позвонив по номеру 112, рассылало региональное управление МЧС . «Уважаемые жители республики! Вы можете проголосовать за поправки в Конституцию РФ безопасно для здоровья — на дому, заявки принимаются по тел. 112. Берегите себя и своих близких», — говорится в сообщении.

В Бурятии для записи на надомное голосование по поправкам в Конституцию используют телефон экстренных служб 112, пишет «Тайга.инфо» .

В январе Владимир Путин анонсировал поправки к Конституции. Ко второму чтению законопроекта депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести поправку, которая обнулит президентские сроки действующего главы государства и тем самым позволит ему вновь участвовать в выборах. Поправку приняли после того, как Путин сказал, что обнуление сроков возможно, если Конституционный суд признает это законным. Поправки одобрили Госдума, Совфед, две трети регионов; президент подписал их, а КС признал соответствующими основному закону страны.

Всероссийское голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Недавно стало известно, что на нем не будут записывать паспортные данные граждан. Для получения бюллетеня достаточно будет поставить свою подпись в списке участников. А ЦИК запретила СМИ наблюдать за подсчетом результатов голосования.

Проголосовать можно будет на дому и на выездных участках. В Москве и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование.