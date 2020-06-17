МТС запустит три собственных телеканала

Компания МТС в 2020 году планирует запустить три телеканала. Они будут транслировать фильмы и сериалы, в том числе собственного производства оператора. Об этом пишет «Коммерсант».

В разговоре с изданием представитель МТС подтвердил намерение компании запустить собственные телеканалы и уточнил, что сейчас ведутся переговоры с правообладателями.

Запуск телеканалов будет курировать бывший глава ТНТ и «Амедиа» Игорь Мишин вместе со своей командой. С 2019 года Мишин возглавляет подразделение «МТС Медиа».

По словам источников «Коммерсанта», переговоры ведутся в том числе с кинокомпанией «Централ партнершип». А собственный контент, вероятно, будет создаваться в рамках совместного предприятия МТС с Первым каналом.

В начале июня «Пятница» и TikTok запустили онлайн-кастинг, победитель которого станет официальным лицом телеканала на платформе коротких видео.