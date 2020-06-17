Трип в стиле 90-х в клипе «The Light» от Metronomy

Британская инди-поп-группа Metronomy выпустила клип на трек «The Light» со своего последнего на данный момент альбома «Metronomy Forever», который вышел в сентябре прошлого года.
«Вот она, наша шестая запись. Не думаю, что нам стоит еще как‑то объяснять [Metronomy]. Нет ничего фундаментально плохого в том, что я делаю, так что, если это круто — круто, если нет — то нет», — рассказал об альбоме фронтмен группы Джо Маунт.
6 июля Metronomy должны выступить с презентацией «Metronomy Forever» в Москве, в клубе «Известия Hall» (хотя из‑за глобальной пандемии коронавируса мероприятие остается под вопросом). По этому поводу «Афиша Daily» поговорила с их вокалистом о переезде из Парижа в английскую деревню, жанровом разнообразии пластинки и известности.
Предыдущий альбом Metronomy — «Summer 08» — вышел в 2016 году. Тогда Джо Маунт отказался от большого тура и приехал в Москву с диджей-сетом, а «Афиша Daily» также обсудила с ним Москву, водку, Brexit и Пикник «Афиши» 2010 года, на котором выступала группа.