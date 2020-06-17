Миллион приезжих потеряли работу в Петербурге во время пандемии. Им пришлось уехать из города

Из‑за пандемии коронавируса в Петербурге около миллиона человек лишились работы и уехали, так как им стало не на что там жить, сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Евгения Елина.

«Речь идет не о гастарбайтерах, а о гражданах России из других регионов. По нашим оценкам, уехало около миллиона человек. Притом что мы находимся в ситуации демографического провала. То есть у нас появилось много рабочих мест», — признался Елин.

В начале июня Минтруд оценил число безработных в России в 2,2 млн человек — именно столько граждан стоит на учете. Тем не менее, по данным независимых экспертов, реальное число безработных может быть в четыре-пять раз больше. До начала пандемии на учете на биржах труда числились более 725 тыс. человек.