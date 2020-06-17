The Microphones вернутся с новым альбомом. Первым за 17 лет

Пластинка будет включать в себя только один трек, который длится 44 минуты. Он написан лидером группы Филом Элверумом в период между маем 2019-го и маем 2020 года.

Американская рок-группа The Microphones выпустит новый альбом впервые за 17 лет, пишет Spin. Он будет называться «Microphones in 2020» и выйдет 7 августа. Предзаказ альбома доступен здесь .

«Раньше я называл свои записи другим именем. Небольшая группа альбомов из 1997–2002 годов называлась «The Microphones», в их числе были некоторые популярные. Но суть проекта никогда не менялась: это я исследую автобиографию в звуке и словах со случайным участием моих друзей. Имя, которым это называется, никогда не имело большого значения для меня», — сказал Элверум, представляя новый релиз.

Накануне выпуска альбома «Microphones in 2020» группа представит короткометражный фильм, его можно будет посмотреть 6 августа на ютьюб-канале музыкантов.

The Microphones — американская инди-рок-группа, основанная в 1996 году в Олимпии, штат Вашингтон. За годы своей деятельности она выпустила четыре альбома, последний из которых назывался «Mount Eerie» и вышел в 2003 году.