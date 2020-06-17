В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

В России начались клинические испытания вакцины против новой коронавирусной инфекции. Участие в первом этапе примут 38 добровольцев, первые несколько человек будут вакцинированы в ближайшие два дня. Об этом говорится в сообщении Минздрава России.

В тестировании, которое пройдет в двух медицинских учреждениях в Москве, будет участвовать вакцина в двух формах — жидкой и лиофилизированной.