В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

В России начались клинические испытания вакцины против новой коронавирусной инфекции. Участие в первом этапе примут 38 добровольцев, первые несколько человек будут вакцинированы в ближайшие два дня. Об этом говорится в сообщении Минздрава России.
В тестировании, которое пройдет в двух медицинских учреждениях в Москве, будет участвовать вакцина в двух формах — жидкой и лиофилизированной.
Разработкой вакцин занимался Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Разрешение на проведение клинических испытаний Минздрав РФ выдал 16 июня.
После вакцинации добровольцев изолируют в стационарах на 28 дней — все это время врачи будут наблюдать за их состоянием и следить, формируется ли иммунный ответ.
Ранее глава Роспатента Григорий Ивлиев рассказал в интервью «Российской газете» о десятках заявок на регистрацию средств защиты от коронавируса, полученных его ведомством. Ивлиев считает, что эффективная вакцина будет разработана уже в июле.