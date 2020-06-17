В Москве появится велопатруль. Он будет следить за велоинфраструктурой и помогать попавшим в ДТП

Дептранс Москвы сформирует в конце июня велопатруль. Он заработает в центре города и будет помогать велосипедистам, пешеходам и автомобилистам, говорится в телеграм-канале департамента.

Сотрудники на велосипедах будут следить за исправностью велодорожек, велопарковок и другой транспортной инфраструктуры, а также помогут попавшим в ДТП.

«Патрульные смогут помочь в оформлении европротокола, оказать первую помощь, а также предоставить инструменты для починки велосипеда. Кроме того, сотрудники велопатруля смогут сообщать о грубых и опасных нарушениях правил парковки с помощью приложения «Помощник Москвы», — заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Накануне московский Дептранс предложил альтернативный сценарий развития транспорта в Москве после пандемии. Он предполагает формирование у горожан новых привычек — перехода к пешеходным прогулкам, езде на велосипеде, самокате или другом электрическом транспорте. Это, считают в департаменте, поможет снизить количество автомобилей на дорогах и не допустить увеличения вредных веществ в воздухе до уровня 2019 года. Для этого власти с 18 июня снизят цену на пользование городским велопрокатом на 30% до конца сезона.