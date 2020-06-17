«2ГИС» выпустил альбом со звуками российских городов

Сервис «2ГИС» совместно с саунд-продюсерами Max Lyazgin и Hugobeat выпустил альбом со звуками российских городов.
В альбом вошли звуки семи крупнейших городов — Петербурга, Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга, Казани, Сочи и Владивостока. В разных городах звуки разные: в треке «Москва» можно услышать переговоры диспетчеров в Шереметьево, в «Новосибирске» объявление на станции метро «Сибирская», а в «Петербурге» — фрагмент экскурсии по городу.
Кроме того, в треках можно услышать фрагменты разговоров, фильмов и звуки улиц.
Ранее психоделическое соул-трио Khruangbin выпустило клип на трек «Pelota», очередной сингл с грядущего альбома группы — «Mordechai» (его релиз запланирован на 26 июня).