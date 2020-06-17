Mail.ru Group объединила свои сервисы через единую учетную запись VK Connect

Компания Mail.ru Group запустила единую учетную запись VK Connect, которая позволит пользоваться всеми ее сервисами с одного аккаунта, сообщает пресс-служба соцсети «ВКонтакте».

Использовать VK Connect можно будет даже без профиля в соцсети, сейчас функция доступна в приложениях доставки еды Delivery Club и голосовом помощнике Маруся. В будущем использовать единую учетную запись получится в почте Mail.ru, агрегаторе такси «Ситимобил», маркетплейсе «Юла» и других сервисах.

VK Connect сохраняет под новой улучшенной системой защиты имя, фамилию и адрес пользователя, а также данные его банковской карты и информацию о платных подписках. Сервисы можно подключать и отключать в приложении учетной записи. Личный кабинет VK Connect уже работает в «ВКонтакте».