J. Cole выпустил неожиданный сингл «Snow On Tha Bluff». Поклонники считают, что это дисс

Рэпер и основатель лейбла Dreamville J. Cole неожиданно для своих поклонников выпустил новый сингл «Snow On Tha Bluff». Неизвестно, войдет ли трек в грядущий альбом артиста, «The Fall Off».

В треке J. Cole в свободном стиле рассуждает о расизме, активизме, социальных медиа, жестокости полицейских и ответственности знаменитостей. Хотя это не указано прямо, в сети быстро поняли, что трек — ответ рэпера артистке Noname, обвинившей богатых и успешных коллег в игнорировании протестов против расизма, охвативших США.