В резиденции Путина для защиты от коронавируса построили дезинфекционный туннель

В резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от новой коронавирусной инфекции построили дезинфекционный туннель. Об этом пишет РИА «Новости».

Туннель внешне похож на лифт — его длина составляет около двух метров, а проходящий через него оказывается в «мелкодисперсном водном тумане», покрывающем одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.