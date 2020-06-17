В резиденции Путина для защиты от коронавируса построили дезинфекционный туннель

В резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от новой коронавирусной инфекции построили дезинфекционный туннель. Об этом пишет РИА «Новости».
Туннель внешне похож на лифт — его длина составляет около двух метров, а проходящий через него оказывается в «мелкодисперсном водном тумане», покрывающем одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.
Разработкой дезинфекционного туннеля занималась компания «Моторные технологии» — изделие выпускается под брендом Mizotty. Его пропускная способность составляет от 12 до 20 человек в минуту. Цена устройства — 510 тыс. рублей.
С первого апреля Путин работает дистанционно — все официальные совещания он проводит по видеосвязи из своей резиденции в Ново-Огарево.