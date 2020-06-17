SpaceX построит плавучие космодромы для запуска ракет на Луну и Марс

По словам Маска, на строительство космодрома уйдет два-три года. Сейчас компания осуществляет большую часть запусков с космодрома на мысе Канаверал, который принадлежит НАСА .

Аэрокосмическая компания SpaceX планирует построить плавучие космодромы в океане, с которых будут осуществляться запуски ракет и грузовых кораблей на Луну и Марс. Об этом заявил глава компании Илон Маск .

Планируется, что с космодромов будут отправляться сверхтяжелые ракеты, которые компания намерена использовать для полетов на Луну и Марс. Кроме того, они будут служить станциями для еще одного проекта Маска — системы перевозок по Земле на гиперзвуковой скорости, которая позволят существенно сократить время полета между крупнейшими городами.

Прежде чем с плавучих космодромов будут осуществляться пилотируемые запуски, состоится множество испытаний запусков ракет без экипажа, отметил предприниматель. SpaceX уже начала поиск инженеров, обладающих квалификацией по проектированию и строительству плавучих космодромов.

Ранее SpaceX вместе с НАСА успешно доставила астронавтов на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon, созданном компанией.