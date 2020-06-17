Киану Ривз выставил на аукцион онлайн-встречу в Zoom

Актер Киану Ривз выставил на аукцион, который проводит благотворительная организация Camp Rainbow Gold, онлайн-встречу в Zoom. Все вырученные средства направят на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Победитель сможет поговорить с Киану Ривзом по видеосвязи на протяжении 15 минут. Торги закроются 22 июня, желающие уже могут делать ставки. Сейчас самая высокая из предложенных цен — 16 600 долларов (более миллиона рублей).

Киану Ривз часто поддерживает благотворительные проекты и просто помогает людям. В прошлом году пользователь твиттера рассказал, как 18 лет назад Ривз купил ненужное ему мороженое, чтобы оставить на чеке автограф для поклонника.

Также в прошлом году самолет, летевший из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, совершил аварийную посадку. На борту находился Киану Ривз, он договорился с авиакомпанией и помог остальным пассажирам добраться до места назначения на автобусе, а по дороге еще и развлекал их.

Недавно стало известно, что четвертую часть «Матрицы» перенесли с 2021 на 2022 год. Съемки начались в феврале, но были приостановлены из‑за пандемии коронавируса. Как выглядят первые кадры со съемок, можно посмотреть здесь.