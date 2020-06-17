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В Великобритании умер известный уличный кот по кличке Боб. Он был героем книг и одного фильма

Анастасия Цой
Сегодня в 11:40

В Великобритании умер известный уличный кот по кличке Боб. Об этом сообщил его хозяин Джеймс Боуэн, пишет Bookseller.

«Боб спас мне жизнь. Вот так просто. Он был для меня больше чем компаньоном», — сказал Боуэн. Бобу было 14 лет.

В 2007 году Боуэн нашел в подъезде рыжего кота — без ошейника и с раной на лапе. Он отвел его к ветеринару, а потом решил оставить у себя на некоторое время, пока не найдется хозяин животного. В итоге Боб, названный в честь персонажа из «Твин Пикса» Дэвида Линча, остался с Боуэном до конца жизни.

Мужчина, который был уличным музыкантом и продавцом газет на улицах Лондона, начал везде появляться с котом. Пара Джеймса и Боба стала узнаваемой и популярной. Позже Боуэн рассказывал, что благодаря животному перестал употреблять наркотики.

В 2010 году Боуэна заметила литературный агент Мэри Пакнос. Мужчина в соавторстве с Гарри Дженкинсом написал книгу «Уличный кот по имени Боб», которая стала бестселлером: только в Великобритании было продано более миллиона экземпляров. В 2016 году вышла экранизация книги, в которой Джеймса сыграл Люк Тредэуэй, а Боб играл самого себя.

После первой выходили и другие книги: «Мир глазами кота Боба», «Боб — необычный кот», «Где же Боб?», «Мое имя Боб», «Подарок от кота Боба», «Кот Боб спешит на помощь», «Маленькая книга кота Боба: жизненные уроки от мудрого уличного кота».

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