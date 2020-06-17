В Великобритании умер известный уличный кот по кличке Боб. Он был героем книг и одного фильма

«Боб спас мне жизнь. Вот так просто. Он был для меня больше чем компаньоном», — сказал Боуэн. Бобу было 14 лет.

В Великобритании умер известный уличный кот по кличке Боб. Об этом сообщил его хозяин Джеймс Боуэн , пишет Bookseller.

В 2007 году Боуэн нашел в подъезде рыжего кота — без ошейника и с раной на лапе. Он отвел его к ветеринару, а потом решил оставить у себя на некоторое время, пока не найдется хозяин животного. В итоге Боб, названный в честь персонажа из «Твин Пикса» Дэвида Линча, остался с Боуэном до конца жизни.

Мужчина, который был уличным музыкантом и продавцом газет на улицах Лондона, начал везде появляться с котом. Пара Джеймса и Боба стала узнаваемой и популярной. Позже Боуэн рассказывал, что благодаря животному перестал употреблять наркотики.