Посмотрите клип на проникновенную песню Мозеса Самни «Keeps Me Alive»

Инди-музыкант Мозес Самни выпустил видео к песне «Keeps Me Alive» из своего двойного альбома «græ», вторая часть которого вышла в мае (к ее релизу «Афиша Daily» подготовила большой материал о музыканте).
Эта песня о том, что движет Мозесом, — о детском любопытстве. Самни обнаруживает, что поиски истины и новый опыт стоят того, чтобы жить.
«græ» стал вторым альбомом 30-летнего Самни — свою первую полноформатную пластинку «Aromanticism» он выпустил в 2017 году. Примерно тогда же он принял участие в одном из самых сюрреалистичных моментов в истории оскаровских церемоний, разделив сцену с St. Vincent и номинированным в категории «Лучшая песня» Суфьяном Стивенсом. В прошлом году Самни отметился в новых альбомах The Cinematic Orchestra, Джеймса Блейка и Bon Iver.