Посмотрите клип на проникновенную песню Мозеса Самни «Keeps Me Alive»

Инди-музыкант Мозес Самни выпустил видео к песне «Keeps Me Alive» из своего двойного альбома «græ», вторая часть которого вышла в мае (к ее релизу «Афиша Daily» подготовила большой материал о музыканте).

Эта песня о том, что движет Мозесом, — о детском любопытстве. Самни обнаруживает, что поиски истины и новый опыт стоят того, чтобы жить.