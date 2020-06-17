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Обязательный карантин для всех приезжающих в Краснодарский край отменят с 21 июня

Анастасия Цой
Сегодня в 10:36

Обязательный двухнедельный карантин для всех приезжающих в Краснодарский край отменят с 21 июня. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

У туристов по-прежнему будут измерять температуру и брать анализ на коронавирус, однако, после этого никаких препятствий по передвижению по краю не будет. Единственное — приезжающие должны будут уведомить власти, в каком именно месте они планируют отдыхать.

Кондратьев отметил, что следить за соблюдением социальной дистанции невозможно: «Невозможно поставить через каждые три метра сотрудника полиции, или Роспотребнадзора, или мэрии». Контролировать это должны будут сами приезжающие.

По словам губернатора, если в гостинице обнаружат зараженного COVID-19, то ее закроют на карантин, превратив в обсерватор.

С 18 апреля все приезжающие в Краснодарский край должны были пройти обязательную самоизоляцию по месту жительства или карантин в обсерваторе. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 5112 случаев коронавируса.

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