Обязательный карантин для всех приезжающих в Краснодарский край отменят с 21 июня

Обязательный двухнедельный карантин для всех приезжающих в Краснодарский край отменят с 21 июня. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

У туристов по-прежнему будут измерять температуру и брать анализ на коронавирус, однако, после этого никаких препятствий по передвижению по краю не будет. Единственное — приезжающие должны будут уведомить власти, в каком именно месте они планируют отдыхать.