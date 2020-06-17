Джуд Лоу идет к успеху в тизер-трейлере фильма «Гнездо»

Кинокомпания IRC Films выпустила тизер-трейлер драмы «The Nest» («Гнездо») с Джудом Лоу и Кэрри Кун в главных ролях. Фильм выйдет в российский прокат 24 сентября, а его премьера прошла 26 января на кинофестивале «Сандэнс».

Фильм рассказывает об успешном предпринимателе Рори, который ради денег вместе со своей семьей переезжает из США в дорогую усадьбу в родной Великобритании. Рори приходится всячески изощряться для достижения новых вершин, и, в конце концов, у него начинаются неприятности.