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Джуд Лоу идет к успеху в тизер-трейлере фильма «Гнездо»

Илья Голубев
Сегодня в 10:22

Кинокомпания IRC Films выпустила тизер-трейлер драмы «The Nest» («Гнездо») с Джудом Лоу и Кэрри Кун в главных ролях. Фильм выйдет в российский прокат 24 сентября, а его премьера прошла 26 января на кинофестивале «Сандэнс».

Фильм рассказывает об успешном предпринимателе Рори, который ради денег вместе со своей семьей переезжает из США в дорогую усадьбу в родной Великобритании. Рори приходится всячески изощряться для достижения новых вершин, и, в конце концов, у него начинаются неприятности.

«Гнездо» станет вторым фильмом режиссера Шона Деркина, который дебютировал в далеком 2011 году с драмой «Марта Марси Мэй Марлен» про побег из секты.

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