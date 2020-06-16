Цена PlayStation 5 ненадолго появилась на Amazon

На французском веб-сайте Amazon появилась цена на Sony PlayStation 5. Об этом сообщил Hypebeast.

Судя по этим данным, приставка будет стоить 499 евро за стандартную модель и 399 евро за «цифровое издание», в котором отсутствует дисковод. В продажу во Франции она поступит, в соответствии с указанными данными, 20 ноября 2020 года.