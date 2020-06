Концерт Twenty One Pilots перенесли на 2021 год

Московский концерт американской инди-группы Twenty One Pilots, намеченный на 12 июля, состоится через год. Об этом сообщили InterMedia. Концерт перенесли на 11 июля 2021 года.

Он пройдет там же, где и планировался — на «ВТБ Арене». Все билеты, купленные на концерт, останутся действительными и в следующем году.

Изменится ли музыкальная программа концерта, пока не известно. Предполагалось, что она будет основана на материале из альбома «Trench».

Альбом «Trench» вышел в октябре 2018 года. К нескольким трекам с пластинки Twenty One Pilots выпустили клипы: «Levitate», «Nico and the Niners», «Chlorine», «Jumpsuit», «The Hype». Во время турне в поддержку альбома в этом году группа посетила и Россию и выступила в феврале в Москве и Петербурге, а в 2016 году «Афиша Daily» поговорила с музыкантами об их любимых фильмах, книгах и новой музыке.