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Спасшая свой вид от вымирания галапагосская черепаха вышла на пенсию

Семён Гудошников
Вчера в 22:43

Гигантская галапагосская черепаха Диего, прославившаяся своим либидо и спасшая свой вид от вымирания, вышла на пенсию. Об этом пишет Би-би-си. Диего вместе с еще 14 особями возвращены с острова Санта-Круз, где проходила программа восстановления популяции, домой на Галапагосские острова.

Диего был увезен с островов в начале 20 века. А в 1960-х, когда в природе оставалось только два самца гигантской галапагосской черепахи, был выбран для программы по восстановлению популяции, в результате которой появились более чем две тысячи черепах, 40% из них — потомки Диего.

Теперь 100-летний Диего отправлен на заслуженный отдых. После карантина, который черепахи выдержат по прибытии на необитаемый остров Эспаньола, его вместе с сородичами выпустят в дикую природу.

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