Спасшая свой вид от вымирания галапагосская черепаха вышла на пенсию

Гигантская галапагосская черепаха Диего, прославившаяся своим либидо и спасшая свой вид от вымирания, вышла на пенсию. Об этом пишет Би-би-си. Диего вместе с еще 14 особями возвращены с острова Санта-Круз, где проходила программа восстановления популяции, домой на Галапагосские острова.

Диего был увезен с островов в начале 20 века. А в 1960-х, когда в природе оставалось только два самца гигантской галапагосской черепахи, был выбран для программы по восстановлению популяции, в результате которой появились более чем две тысячи черепах, 40% из них — потомки Диего.