Ветераны будут смотреть парад Победы в Москве без масок

Ветераны Великой Отечественной войны смогут смотреть парад Победы на Красной площади без масок. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет «Интерфакс».

Ветеранов привезут на мероприятие в дезинфицированном транспорте в окружении проверенных на коронавирус людей. На трибуне их рассадят через два кресла — такая дистанция позволит ветеранам снять маску во время парада, а после — надеть ее вновь, отметила Попова.

По ее словам, для участников Великой Отечественной создадут безопасные условия: все вокруг будет дезинфицировано — как на Красной площади, так и в транспорте, на котором их привезут.

Парад Победы на Красной площади начнется в 10 утра 24 июня. Мэр Сергей Собянин призвал москвичей остаться в этот день дома и посмотреть мероприятие по телевизору. Из‑за пандемии коронавируса как минимум десять крупных городов отказались проводить парад Победы.