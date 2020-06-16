Собянин: оставшиеся ограничения не снимут в Москве раньше середины июля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что оставшиеся ограничения в городе не снимут раньше середины июля. Об этом мэр заявил в ходе посещения летней веранды в одном из столичных кафе на Большой Никитской, пишет агентство городских новостей «Москва».

«Мы каждую неделю смотрим, оглядываясь назад: а что произошло, мы выдержали этот темп, не выдержали? Если считать с 12 мая, то, я думаю, что раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и каждый раз в таком напряжении. Мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось», — сказал Собянин.

Он также сообщил, что при благополучной эпидемиологической ситуации в Москве 23 июня смогут заработать стационарные заведения общепита. При этом Собянин отметил, что почти уверен, что к следующему понедельнику «будет нормальная картина», и посоветовал рестораторам готовиться к открытию.

С 16 июня в столице заработали летние веранды кафе и ресторанов. В ближайшие недели, как отмечено в материалах пресс-службы мэра, в Москве планируется открыть около трех тысяч летних кафе. Однако пока будет запрещено проводить в них банкеты и другие массовые мероприятия, открывать детские и игровые зоны, буфеты и салат-бары, танцполы и развлекательные зоны.