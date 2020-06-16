перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Warner Bros. проведет онлайн-фестиваль для фанатов вселенной DC 21:38
Warner Bros. проведет свой аналог Comic Con. Конечно, в онлайне 21:35
Собянин: оставшиеся ограничения не снимут в Москве раньше середины июля 21:23
Валерий Фадеев/Facebook Глава СПЧ считает, что москвичей собираются чипировать, а Михалков прав
Глава СПЧ считает, что москвичей собираются чипировать, а Михалков прав 20:57
Умные камеры во всех российских школах, перенос «Оскара» и другие новости дня 20:50 Дайджест
The Hatters сыграют кавер на Корнелюка в новом выпуске Mint Music Home 20:49
На Урале схиигумен сверг настоятельницу женского монастыря. Охранять обитель он выставил казаков 19:42
Для контроля за летними верандами кафе в Москве будут использовать дроны 19:21
В Петербурге трансгендерная женщина отсудила у работодателя 2 млн рублей за незаконное увольнение 19:03
wikipedia / S.macken6 Новая книга Джоан Роулинг «Икабог» появилась на русском языке
Новая книга Джоан Роулинг «Икабог» появилась на русском языке 18:42
Нина Кравиц, Амели Ленс и Laibach: фестиваль Exit раскрыл первую волну лайнапа 18:38
В Пекине ввели ограничения из‑за новой вспышки COVID-19. Выезд из города ограничили 18:09
Instagram изменит правила работы в пользу уязвимых сообществ 17:48
Отдел «Потребительский рынок» «Ведомостей» в полном составе ищет работу 17:47
Piqsels В магазинах продают Конституцию с внесенными поправками
В магазинах продают Конституцию с внесенными поправками 17:22
В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году до четырех дней 16:53
Бен Стиллер экранизирует рассказ Ю Несбе «Лондон» 16:39
В российский прокат выйдет «Психо» Альфреда Хичкока 16:27
Россиян оштрафовали за нарушение карантина почти на миллиард рублей 16:16
mosmetro/Instagram На одной из загруженных линий московского метро подешевеет проезд. На какой, пока неизвестно
На одной из загруженных линий московского метро подешевеет проезд. На какой, пока неизвестно 16:05
Отключить рекламу

Собянин: оставшиеся ограничения не снимут в Москве раньше середины июля

Семён Гудошников
Сегодня в 21:23

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что оставшиеся ограничения в городе не снимут раньше середины июля. Об этом мэр заявил в ходе посещения летней веранды в одном из столичных кафе на Большой Никитской, пишет агентство городских новостей «Москва».

«Мы каждую неделю смотрим, оглядываясь назад: а что произошло, мы выдержали этот темп, не выдержали? Если считать с 12 мая, то, я думаю, что раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и каждый раз в таком напряжении. Мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось», — сказал Собянин.

Он также сообщил, что при благополучной эпидемиологической ситуации в Москве 23 июня смогут заработать стационарные заведения общепита. При этом Собянин отметил, что почти уверен, что к следующему понедельнику «будет нормальная картина», и посоветовал рестораторам готовиться к открытию.

С 16 июня в столице заработали летние веранды кафе и ресторанов. В ближайшие недели, как отмечено в материалах пресс-службы мэра, в Москве планируется открыть около трех тысяч летних кафе. Однако пока будет запрещено проводить в них банкеты и другие массовые мероприятия, открывать детские и игровые зоны, буфеты и салат-бары, танцполы и развлекательные зоны.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
авангард
«Стрим-механика #66» (онлайн-трансляция)
Суточный марафон в честь Капитана с диджеями и друзьями
творческий вечер
«Bloomsday. Благотворительные чтения» (онлайн-трансляция)
Праздник Джойса в помощь российским врачам из регионов
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
видео
Doker Week (онлайн-трансляция)
Фестиваль документалок в онлайне
хип-хоп
Velial Squad (онлайн-трансляция)
Два депрессивных рэпера в масках
рок
«#RoyalAlbertHome»: Люси Дакус (онлайн-трансляция)
Молодой мечтательный инди-рок в домашнем антураже

Другие материалы по темам

Теги
АГН "Москва"
Люди
Сергей Собянин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить