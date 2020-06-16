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Warner Bros. проведет онлайн-фестиваль для фанатов вселенной DC

Федор Кузьмин
Сегодня в 21:38

Компания Warner Bros. объявила о проведении 24-часового онлайн фестиваля DC Fandome. Он состоится 22 августа, принять участие сможет любой желающий.

На мероприятии расскажут о грядущих фильмах, комиксах и сериалах по вселенной DC (в том числе, о «Бэтмене» Мэтта Ривза, производство которого было отложено в марте из‑за пандемии коронавируса, и «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна), текущих проектах игрового подразделения Warner. Также на мероприятии будет рекламироваться грядущий фильм «Чудо-женщина: 1984», релиз которого запланирован на 2 октября.

Среди других проектов, которым уделят внимание на онлайн-фестивале, — «Лига справедливости», «Шазам», «Аквамен», «Черная Молния», «Легенды завтрашнего дня», «Роковой патруль», «Пенниуорт», «Титаны» и «Хранители».

Бесплатная трансляция будет проходить на на сайте DCcomics.com. Она начнется в 20.00 по московскому времени.

«При помощи DC FanDome мы можем дать фанатам со всего мира беспрецедентный способ общения со всеми их любимыми персонажами DC, а также невероятно талантливыми людьми, который воплощают их в жизнь на экране и страницах комиксов», — сказала гендиректор Warner Bros. Энн Сарнофф.

В Сан-Диего с 23 по 26 июля должен был пройти фестиваль современной гик-культуры Comic Con, однако его отменили из‑за пандемии, а позже решили провести онлайн.

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