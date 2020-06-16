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Умные камеры во всех российских школах, перенос «Оскара» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:50

В России за сутки выявили 8248 случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране превысило 545 тыс., а в мире — 8 млн человек.

За время пандемии россиянам, нарушившим самоизоляцию, выписали штрафов почти на миллиард рублей. С начала апреля в российские суды поступило порядка 400 тыс. дел, связанных с нарушением карантина.

Все российские школы планируют оснастить камерами с системой распознавания лиц. По задумке, они помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, а также выявить посторонних в помещениях.

Власти Москвы собираются следить за летними верандами кафе при помощи дронов и камер видеонаблюдения. В правительстве города заявили, что беспилотники будут следить не за людьми, а за расстановкой самих веранд.

Журналисты «Ведомостей» продолжают уходить из газеты после назначения Андрея Шмарова на пост главреда. Сегодня о поиске новой работы объявила редакция отдела «Потребительский рынок» в полном составе.

Фабрика «Норникеля» два года сбрасывала неочищенные сточные воды в реку. Сейчас следствие ищет виновников, на них уже завели уголовное дело за нарушение правил охраны окружающей среды.

Церемонию вручения «Оскара» отложили на два месяца — с 28 февраля на 25 апреля. Это поможет кинематографистам закончить работу над картинами, прерванную из‑за коронавируса.

В Петербурге трансгендерная женщина отсудила у работодателя почти 2 млн рублей за незаконное увольнение. Это первый случай в России, когда женщине-трансгендеру удалось отстоять свои трудовые права в суде.

Instagram пересмотрит приоритеты в пользу сообществ, недостаточно представленных на платформе. В компании озабочены тем, что соцсеть может подавлять голоса темнокожих пользователей.

Бен Стиллер экранизирует рассказ Ю Несбе «Лондон». Сценарий фильма напишет Эрик Рот, известный работой над «Мюнхеном» Стивена Спилберга. Дата выхода картины пока не известна.

Главные трейлеры дня — ко второму сезону сериала «Политик» Райана Мерфи, а также к продолжению корейского зомби-хоррора «Поезд в Пусан».

20 августа в российский прокат выйдет фильм «Психо» Альфреда Хичкока. Сегодня у хрестоматийного триллера юбилей: ровно 60 лет назад он шокировал первых зрителей на премьерном показе в Нью-Йорке.

Группа «СБПЧ» представила комедийный фильм о записи альбома в Южной Африке, а ямайский музыкант Chronixx выпустил клип на песню «Same Prayer».

«Открытые студии» «Винзавода» начнут новый сезон уже завтра, 17 июня. В 19.00 стартует трансляция открытия: зрителям покажут ознакомительную экскурсию, а художники буквально захватят территорию «Винзавода». Посмотреть все это можно будет на «Афише».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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«Стрим-механика #66» (онлайн-трансляция)
Суточный марафон в честь Капитана с диджеями и друзьями
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«Bloomsday. Благотворительные чтения» (онлайн-трансляция)
Праздник Джойса в помощь российским врачам из регионов
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
видео
Doker Week (онлайн-трансляция)
Фестиваль документалок в онлайне
хип-хоп
Velial Squad (онлайн-трансляция)
Два депрессивных рэпера в масках
рок
«#RoyalAlbertHome»: Люси Дакус (онлайн-трансляция)
Молодой мечтательный инди-рок в домашнем антураже

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