Глава СПЧ считает, что москвичей собираются чипировать, а Михалков прав

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что в московской программе развития искусственного интеллекта предполагается чипирование людей. Такую позицию он высказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Информация, которая будет накапливаться в соответствии с законом о едином федеральном информационном регистре. Там десятки показателей о нас, каждому из нас будет присвоен цифровой номер. Московская система развития искусственного интеллекта предполагает, что нас будут миллионы датчиков, камер нас будут окружать. Скандальная тема чипирования. Хочу заметить, что в программе развития московского искусственного интеллекта чипирование предполагается», — сказал Фадеев.

Эксперименты по чипированию людей, по мнению Фадеева, должны были стать частью проекта тестирования искусственного интеллекта, о котором в феврале писал РБК. Проект должен был стартовать в июле, когда власти Москвы собирались ввести экспериментальный правовой режим для развития технологий, пока не регулирующихся законодательством. Ни о каком чипировании людей в рамках проекта не сообщалось, откуда такая информация у главы СПЧ — неизвестно.

Также Фадеев поддержал заявления Никиты Михалкова о том, что американский бизнесмен Билл Гейтс планирует чипировать миллиарды людей. По его словам, система позволит показывать таргетированную рекламу и следить за реакцией людей на нее.

«Наверное, можно поставить датчики слюны, как у собаки Павлова. Или политический текст появляется, и датчики следят за тем, как вы читаете политический текст. Если в соответствии с алгоритмом система принимает решение, что вы действуете правильно, вам на счет капает криптовалюта. Я не выдумываю. Капиталисты оказались хитрее», — сказал Фадеев.

Конспирологическая теория о том, что Билл Гейтс собирается чипировать человечество, стала популярна во время пандемии COVID-19. По результатам опроса Yahoo News и YouGov, в нее верят 28% американцев. В России о планах Гейтса чипировать людей рассказывал в своей программе «БесогонТВ» Никита Михалков. Программу сняли с эфира, а Михалкову пришлось снимать следующий выпуск только для ютьюба.