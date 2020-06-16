The Hatters сыграют кавер на Корнелюка в новом выпуске Mint Music Home

Музыканты российская джипси-фолк-группы The Hatters станут гостями шестого выпуска шоу Mint Music Home. Он выйдет на ютьюбе 18 июня.

В новой программе канала музыканты рассказали о своей работе с Эмиром Кустурицей, о том, почему фронтмен группы Юрий Музыченко больше не пьет с музыкантами своей группы, и исполнили песню Игоря Корнелюка.

«Сейчас, как нам кажется, нашли новое звучание. Нам не хочется оставаться ребятами, которые могут взять скрипку, аккордеон, бас-балалайку и работать только в этой форме», — рассказал член группы Павел Личадеев. Музыченко же отметил, что сыграть кавер на Корнелюка — это давняя мечта The Hatters.

Ранее клип на песню «Все сразу» для The Hatters снял Эмир Кустурица. Главные роли в нем сыграли блогеры Евгений Кулик, Илья Варламов, Снежана Самохина, а также сами музыканты The Hatters.

В марте сообщалось, что Музыченко выступит на «Евровидении» вместе с Little Big и участницей группировки «Ленинград» Флоридой Чантурией, однако конкурс отменили из‑за пандемии.