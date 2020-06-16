Для контроля за летними верандами кафе в Москве будут использовать дроны

Власти Москвы планируют следить за соблюдением правил размещения веранд кафе и ресторанов при помощи дронов и камер видеонаблюдения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В Госинспекции по недвижимости утверждали, что квадрокоптеры собираются использовать для контроля за социальной дистанцией на верандах и соблюдением масочного режима посетителями и персоналом. Однако в Комплексе экономической политики это отрицают.

«Дроны и камеры не предназначены для выявления нарушений масочно-перчаточного режима, этот вид оборудования будет использоваться исключительно для контроля законности размещения летних веранд (по законодательству они должны размещаться в соответствии со схемой размещения летних кафе), а также для контроля соблюдения дистанции при установке столиков кафе», — сказали в пресс-службе Комплекса экономической политики.

Во время майских праздников Росгвардия использовала беспилотники для поиска нарушителей самоизоляции в городских лесопарковых зонах. Не только в России, но и в других странах, например, в Грузии и Испании, применяют дроны для контроля за соблюдением антикоронавирусных ограничений. Также при помощи беспилотников распыляют дезинфицирующие средства (такое происходило в Китае), доставляют товары и грузы, избегая прямого контакта человека с человеком.