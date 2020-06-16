Новая книга Джоан Роулинг «Икабог» появилась на русском языке

Новая книга Джоан Роулинг «Икабог» теперь доступна на русском языке. Об этом «Афише Daily» сообщили в издательстве «Азбука Аттикус».

В интернете русская версия сказки Роулинг появилась 16 июня. Главы произведения будут публиковаться на сайте theickabog.com каждый будний день. Последняя глава появится 31 июля, сообщили в издательстве.

Роулинг написала сказку «Икабог» для своих детей более 10 лет назад, а сейчас решила поделиться историей, чтобы поддержать детей, родителей и опекунов, оказавшихся на карантине, уточняют в издательстве.

Книга выйдет также в печатном формате на русском, английском, упрощенном китайском, французском, итальянском, немецком, испанском и португальском языках. Гонорар за нее Роулинг передаст «людям, которые сильнее всего пострадали от коронавируса».

Издательство «Азбука Аттикус» запустило конкурс детских иллюстраций к фрагментам новой книги. Он стартовал 16 июня, а закончится 7 августа в 18.00 по московскому времени. 34 рисунка-победителя попадут в печатное издание «Икабога», а их авторы получат подписанные Роулинг экземпляры книги (сама писательница в отборе рисунков участия принимать не будет). Требования к участию в конкурсе можно посмотреть здесь.

Ранее пользователи соцсетей обвинили Роулинг в трансфобии и нетерпимости к трансгендерам, небинарным людям и людям с гендерной нонконформностью из‑за твита с искаженными вариациями слова «женщины». В ответ писательница сказала, что ничего не имеет против трансгендерности, но «стирание понятия половой принадлежности мешает многим людям осмысленно обсуждать собственную жизнь».