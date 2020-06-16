В Пекине ввели ограничения из‑за новой вспышки COVID-19. Выезд из города ограничили

В столице Китая Пекине ввели ограничения для людей с высоким риском заражения коронавирусом, сообщил Reuters. Им запретили покидать город.

Кроме того, в городе сократили общественный транспорт в целях предотвращения второй волны заболеваемости COVID-19. Работа такси и сервисов каршеринга была приостановлена. Отменили ряд междугородних автобусов. Многие рейсы также сократили.

Все это произошло из‑за новой вспышки заболевания, произошедшей на продуктовом рынке в Пекине. 13 июня в Китае был зафиксирован рекорд числа заболевших за последние два месяца — за сутки в стране заболело 57 человек, из которых 36 приходятся на Пекин.

Власти китайской столицы разделили город на зоны, обозначив опасность заражения в каждой из них. Так, 22 зоны получили средний уровень опасности, посетителей этих районов будут регистрировать, а также измерять им температуру. Особо опасным признан всего один район города, там местные жители предлагают властям ввести более серьезные ограничения, однако о введении таковых пока не сообщается.

Тем временем в России постепенно снимают ограничения, связанные с коронавирусом. Сегодня в Москве открыли летние веранды кафе и ресторанов, а также заработали музеи. А в Петербурге возобновили работу парикмахерские, прачечные, химчистки, мастерские по ремонту обуви, ключей и другие организации сферы услуг.