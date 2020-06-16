В магазинах продают Конституцию с внесенными поправками

В книжных магазинах появились обновленные издания Конституции с вынесенными на голосование поправками, сообщил РБК. Издатели утверждают, что публикация законопроектов до их вступления в силу — обычная практика.

На обложке Конституции, выпущенной издательством «Омега-Л», указано: «Конституция Российской Федерации. Вступает в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования». Подобную надпись можно также увидеть на брошюре, которая появилось в издательстве «Проспект».

Кроме того, в сети продается Конституция «с последними изменениями на 2020 год» от издательства «Эксмо». Конституцию с внесенными поправками в Москве можно купить в сети «Читай-город», а также в магазине «Библио-глобус» — на сайте последнего указано, что издание продается под заказ.

«Запретов и ограничений на распространение нормативных актов — как утвержденных, так и в состоянии проектов — нет. Более того, распространение проектов нормативных актов с целью ознакомления граждан с их содержанием — обычная практика», — отметил представитель сети «Читай-город». В случае непринятия поправок, брошюры с текстом «новой» Конституции уберут из продажи, уверяют в книжной сети.

Всероссийское голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Недавно стало известно, что на нем не будут записывать паспортные данные граждан. Для получения бюллетеня достаточно будет поставить свою подпись в списке участников голосования. А ЦИК запретила СМИ наблюдать за подсчетом результатов голосования. Что нужно знать перед голосованием, можно прочитать в материале «Афиши Daily».