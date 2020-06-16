В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году до четырех дней

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы до четырех дней: с 1 по 3 января с дополнительным выходным 7 января. Соответствующий законопроект Кутепов направил в Минтруд, пишет РИА «Новости».

По мнению сенатора, укороченные каникулы помогут компенсировать нерабочие дни, введенные из‑за пандемии COVID-19. Он отметил, что в 2020 году россияне должны были работать 247 дней, а отдыхать 118, но из‑за коронавируса число нерабочих дней увеличилось до 147, что на 20% больше запланированного.

Из‑за распространения коронавируса президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Позже он продлил этот режим до 30 апреля, а также объявил выходными 6–8 мая. Кроме того, нерабочими станут день перенесенного парада Победы (26 июня) и завершающий день голосования по поправкам к Конституции (1 июля).