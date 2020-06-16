Россиян оштрафовали за нарушение карантина почти на миллиард рублей

В России выписали штрафов за несоблюдение карантина почти на миллиард рублей, сообщает в своем докладе «Россия: принуждение к карантину» правозащитная организация «Апология протеста».

С начала апреля в российские суды поступило порядка 400 тыс. дел, связанных с нарушением карантинного режима. Они проходили по статье о невыполнении правил поведения при угрозе возникновения ЧС. Еще 15 тыс. дел были заведены по статье о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства.

Кроме того, 54 тыс. штрафов выписаны автоматически в Москве с помощью приложения «Социальный мониторинг». Также с начала эпидемии возбуждено 22 уголовных дела за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. По информации «Апологии протеста», только в девяти случаях произошло реальное заражение обвиняемым других людей.

В регионах больше всего административных протоколов выписано в Татарстане (56 тыс.), Краснодарском крае (27 тыс.), Дагестане (21 тыс.) и Брянской области (19 тыс.).

Накануне «Холод» опубликовал свое расследование о том, как выносятся судебные решения по делам, касающимся несоблюдения карантина. Журналисты оценили общую сумму штрафов в 407 млн рублей. С учетом неопубликованных решений и еще не рассмотренных дел эта сумма, по подсчетам «Холода», может вырасти почти до 637 млн.

В целом режимом самоизоляции пренебрегли, согласно опросу ВЦИОМ, около 16% всех россиян. Каждый пятый опрошенный, напротив, предпочел не выходить из дома во время пандемии.