В российский прокат выйдет «Психо» Альфреда Хичкока

«20 августа выпускаем в прокат «Психо» Альфреда Хичкока. Сегодня у хрестоматийного триллера большой юбилей: ровно 60 лет назад он шокировал своих первых зрителей на премьерном показе в Нью-Йорке», — сказано в сообщении.

Компания «Иноекино» выпустит в российский прокат фильм Альфреда Хичкока «Психо». Об этом говорится в социальных сетях компании.

Все сеансы будут идти на английском языке с русскими субтитрами. Подробности появятся ближе к прокату.

Компания надеется, что к этому времени откроются кинотеатры, и люди пойдут в кино. При этом они перенесли первого «Бегущего по лезвию» с весны на осень-зиму.

Если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться, то московские кинотеатры откроются в июле. Недавно об этом заявил мэр города Сергей Собянин.