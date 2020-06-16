На одной из загруженных линий московского метро подешевеет проезд. На какой, пока неизвестно

На одной из загруженных линий московского метрополитена предлагается снизить стоимость проезда во внепиковые утренние часы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пишет «Интерфакс».

По его словам, идея уже согласована с мэром Сергеем Собяниным, а ее цель — увеличить популярность общественного транспорта и снизить нагрузку на транспортную систему в часы пик.

На какой именно линии проезд подешевеет, не уточняется. Сейчас прорабатываются технические детали проекта. Если эксперимент окажется успешным, его могут распространить и на другие загруженные линии метро.