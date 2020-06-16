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Актер Александр Петров и режиссер Клим Шипенко станут гостями киновечера в «Доме с маяком»

Анастасия Цой
Сегодня в 16:04

Актер Александр Петров («Текст», «Вторжение») и режиссер Клим Шипенко («Текст», «Холоп») станут гостями киновечера в «Доме с маяком», сообщили организаторы мероприятия.

18 июня в 19.00 они расскажут о съемках фильма «Текст», который вышел в прошлом году, а также ответят на вопросы зрителей. Модератором беседы будет кинокритик Егор Москвитин.

Купить билеты можно здесь. Все деньги от их продажи будут направлены в фонд «Дом с маяком».

Ранее в проекте принимали участие режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Анна Меликян, Юрий Быков, Алексей Герман-младший и актеры Виктория Исакова, Денис Шведов, художник-постановщик Елена Окопная.

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