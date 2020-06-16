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«Вас будут сажать, сажать и сажать»: жители Екатеринбурга протестуют против реконструкции парка

Семён Гудошников
Сегодня в 15:49

Жители Екатеринбурга устроили протест против реконструкции парка имени XXII Партсъезда, сообщает Е1. На митинге накануне вечером собрались около 60 горожан.

По их словам, проект перестройки парка не согласовали с местными жителями. «Вместо этого поставили забор и начали демонтажные работы», — рассказал один из протестующих. Он отметил, что горожан не устраивает количество объектов, которое предлагается построить, а также их качество.

© Александр Куделькин/Change.org

На митинге присутствовал замглавы экологического совета при главе администрации Екатеринбурга Вадим Аверьянов. Он пригрозил жителям, что, если повторится ситуация с прошлогодними протестами против строительства храма, полиция будет «сажать, сажать и сажать».

«Если вы сейчас прекратите эти работы, у вас будет такой парк навсегда. Но я думаю, вам никто не даст прекратить, сейчас не май месяц и не 19 год, за несанкционированные митинги вас будут сажать, сажать и сажать. Правоохранительные органы выполнят свои обязанности», — сказал чиновник.

Позднее Аверьянов заявил, что эти слова относились к «постоянным участникам беспорядков», которых он якобы знает в лицо и встретил у входа в парк.

«Я призывал людей разойтись, потому что организаторы митинга постоянно водят людей и пытаются свою точку зрения навязать всем. Я высказал свою точку зрения, что их подставляют организаторы и зачинщики этого мероприятия, потому что они, как обычно, останутся в стороне. И дойдет до того, что правоохранительные органы начнут работу», — сказал Аверьянов.

В то же время депутат гордумы Константин Киселев согласился с недовольством горожан и напомнил им, что 17 июня в администрации Верх-Исетского района пройдет встреча с инициативной группой граждан. Если стройка в парке начнется раньше этого срока, Киселев предложил обращаться лично к нему за помощью.

«Сейчас, когда делают благоустройство, всегда советуются с жителями. В этой ситуации — не посоветовались. Те архитекторы, которые планировали это благоустройство, они сделали колоссальную ошибку, которая сегодня присуща очень многим молодым архитекторам: они забили сюда огромное количество элементов благоустройства, которые на самом деле никому не нужны. Например, площадка для йогов. Я с ними разговаривал, они сказали, что берут свои коврики и совершенно спокойно занимаются», — заявил депутат.

В мае 2019 года в Екатеринбурге прошла серия протестов против строительства храма на месте сквера у Театра драмы. На одной из самых массовых акций задержали почти 100 человек. О происходящем рассказывали на федеральных каналах, ситуацию прокомментировал даже Владимир Путин. В итоге РПЦ отказалась от строительства храма в сквере.

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