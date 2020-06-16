«Вас будут сажать, сажать и сажать»: жители Екатеринбурга протестуют против реконструкции парка

По их словам, проект перестройки парка не согласовали с местными жителями. «Вместо этого поставили забор и начали демонтажные работы», — рассказал один из протестующих. Он отметил, что горожан не устраивает количество объектов, которое предлагается построить, а также их качество.

На митинге присутствовал замглавы экологического совета при главе администрации Екатеринбурга Вадим Аверьянов. Он пригрозил жителям, что, если повторится ситуация с прошлогодними протестами против строительства храма, полиция будет «сажать, сажать и сажать».

«Если вы сейчас прекратите эти работы, у вас будет такой парк навсегда. Но я думаю, вам никто не даст прекратить, сейчас не май месяц и не 19 год, за несанкционированные митинги вас будут сажать, сажать и сажать. Правоохранительные органы выполнят свои обязанности», — сказал чиновник.

Позднее Аверьянов заявил, что эти слова относились к «постоянным участникам беспорядков», которых он якобы знает в лицо и встретил у входа в парк.

«Я призывал людей разойтись, потому что организаторы митинга постоянно водят людей и пытаются свою точку зрения навязать всем. Я высказал свою точку зрения, что их подставляют организаторы и зачинщики этого мероприятия, потому что они, как обычно, останутся в стороне. И дойдет до того, что правоохранительные органы начнут работу», — сказал Аверьянов.