«Вас будут сажать, сажать и сажать»: жители Екатеринбурга протестуют против реконструкции парка

Жители Екатеринбурга устроили протест против реконструкции парка имени XXII Партсъезда, сообщает Е1. На митинге накануне вечером собрались около 60 горожан.
По их словам, проект перестройки парка не согласовали с местными жителями. «Вместо этого поставили забор и начали демонтажные работы», — рассказал один из протестующих. Он отметил, что горожан не устраивает количество объектов, которое предлагается построить, а также их качество.
На митинге присутствовал замглавы экологического совета при главе администрации Екатеринбурга Вадим Аверьянов. Он пригрозил жителям, что, если повторится ситуация с прошлогодними протестами против строительства храма, полиция будет «сажать, сажать и сажать».
«Если вы сейчас прекратите эти работы, у вас будет такой парк навсегда. Но я думаю, вам никто не даст прекратить, сейчас не май месяц и не 19 год, за несанкционированные митинги вас будут сажать, сажать и сажать. Правоохранительные органы выполнят свои обязанности», — сказал чиновник.
Позднее Аверьянов заявил, что эти слова относились к «постоянным участникам беспорядков», которых он якобы знает в лицо и встретил у входа в парк.
«Я призывал людей разойтись, потому что организаторы митинга постоянно водят людей и пытаются свою точку зрения навязать всем. Я высказал свою точку зрения, что их подставляют организаторы и зачинщики этого мероприятия, потому что они, как обычно, останутся в стороне. И дойдет до того, что правоохранительные органы начнут работу», — сказал Аверьянов.
В то же время депутат гордумы Константин Киселев согласился с недовольством горожан и напомнил им, что 17 июня в администрации Верх-Исетского района пройдет встреча с инициативной группой граждан. Если стройка в парке начнется раньше этого срока, Киселев предложил обращаться лично к нему за помощью.
«Сейчас, когда делают благоустройство, всегда советуются с жителями. В этой ситуации — не посоветовались. Те архитекторы, которые планировали это благоустройство, они сделали колоссальную ошибку, которая сегодня присуща очень многим молодым архитекторам: они забили сюда огромное количество элементов благоустройства, которые на самом деле никому не нужны. Например, площадка для йогов. Я с ними разговаривал, они сказали, что берут свои коврики и совершенно спокойно занимаются», — заявил депутат.
В мае 2019 года в Екатеринбурге прошла серия протестов против строительства храма на месте сквера у Театра драмы. На одной из самых массовых акций задержали почти 100 человек. О происходящем рассказывали на федеральных каналах, ситуацию прокомментировал даже Владимир Путин. В итоге РПЦ отказалась от строительства храма в сквере.