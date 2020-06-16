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Фабрика «Норникеля» два года сбрасывала неочищенные сточные воды в реку. Заведено уголовное дело

Семён Гудошников
Сегодня в 15:03

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело на неустановленных сотрудников «Норильского никеля» и «Механобринжиниринга» из‑за сброса неочищенных сточных вод в реку. Об этом говорится на сайте регионального СК.

По предварительной версии следствия, неустановленные сотрудники предприятий, ответственные за соблюдение охраны окружающей среды, допустили нарушения при проектировании и строительстве Талнахской обогатительной фабрики.

В результате в течение двух лет — с июня 2017 года по июль 2019-го — неочищенные сточные воды сбрасывались в реку Томулах, а также почву рядом с рудником «Октябрьский». Ущерб окружающей среде, по оценке Росприроднадзора, составил более 154 млн рублей.

Дело заведено по статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды»). Минимальное наказание по ней — 120 тыс. рублей штрафа, максимальное — пять лет лишения свободы. Следствие устанавливает обстоятельства преступления и ищет подозреваемых.

29 мая произошла авария на ТЭЦ-3, которую использует другая дочерняя компания «Норильского никеля». На предприятии лопнула цистерна, из-за чего в почву и реки попали более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Директора ТЭЦ-3, его заместителя и главного инженера задержали, на мэра Норильска Рината Ахметчина завели уголовное дело о халатности. Подробнее о том, что произошло, читайте в нашем материале.

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