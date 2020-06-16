Вышел трейлер продолжения корейского зомби-хоррора «Поезд в Пусан»

Действие нового фильма происходит через четыре года после событий предыдущей части, вышедшей в 2016 году. Первая картина рассказывала о вирусе, превращающем жителей Южной Кореи в зомби. В «Полуострове» главный герой, который до этого сбежал из страны, возвращается домой. Судя по всему, его наняли, чтобы вывезти из города несколько миллионов долларов.

Режиссером второй части стал Ен Сан Хо (он же снимал и первую). Главные роли исполнили Кан Дон Вон («Наше счастливое время»), Ли Чжон Хен («Кунхам: Пограничный остров») и Ли Ре («Желание»).

Премьера картины должна была пройти на Каннском кинофестивале, однако его отменили из‑за пандемии коронавируса. Релиз в России запланирован на август.

Рецензию Станислава Зельвенского на первую часть «Поезда в Пусан» можно прочитать здесь. А здесь «Афиша Daily» собрала еще несколько южнокорейских хорроров, выходивших последние пять лет.