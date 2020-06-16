ЦИК отказался от всеобщего тестирования членов избирательных комиссий на коронавирус

Центризбирком РФ не станет обязывать всех членов участковых избирательных комиссий сдавать анализы на коронавирус перед всероссийским голосование по поправкам в Конституцию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

О решении ЦИК отказаться от обязательной сдачи анализов членами избирательных комиссий стало известно из обновленной версии рекомендаций о профилактике рисков, связанных с COVID-19. В новой версии документа сказано, что тестирование проведут «при возникновении необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией».

Решение о наличии такой необходимости будут принимать региональные подразделения Роспотребнадзора, отмечается в документе.

Такое решение принято из‑за того, что в регионах сложилась разная ситуация с распространением коронавируса, сказал источник издания в ЦИК.

Кроме того, в новой версии рекомендаций содержится предписание о том, что участник голосования должен показать паспорт члену избирательной комиссии из своих рук и с расстояния, с которого можно увидеть паспортные данные.

Всероссийское голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Недавно стало известно, что на нем не будут записывать паспортные данные граждан. Для получения бюллетеня достаточно будет поставить свою подпись в списке участников голосования. А ЦИК запретила СМИ наблюдать за подсчетом результатов голосования.