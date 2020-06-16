Объявлен лонг-лист премии «Просветитель». Она вручается за лучшие научно-популярные книги на русском

Объявлен длинный список премии «Просветитель», сообщили «Афише Daily» ее представители. Премия вручается за лучшие научно-популярные книги, написанные на русском языке.

В лонг-лист вошли 25 книг, среди которых «Апокалипсис в искусстве. Путешествие к Армагеддону» Софьи Багдасаровой, «Средневековье крупным планом» Олега Воскобойникова, «Искусственный интеллект и мозг человека» Владимира Губайловского, «Рептилоиды на плоской Земле. Лженаука» Андрея Жвалевского, «Дарвинизм в XXI веке» Бориса Жукова, «Архитектура Московского метро» Ольги Костиной, «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться» Полины Лосевой, «Миллениалы: Как меняется российское общество» Вадима Радаева, «Как называются женщины» Ирины Фуфаевой, «Вселенная. Путешествие во времени и пространстве» Сергея Язева.

Полный список можно посмотреть здесь. В него также попали книги Аси Казанцевой, Григория Ревзина и других.

В этом году появилась специальная номинация TeenTalk, в которой жюри отметило четыре книги, адресованные подросткам. Это «Как слушать музыку» Ляли Кандауровой, «Критическое мышление» Никиты Непряхина и Тараса Пащенко, «Путешествие по миру медицины: от древних времен до наших дней» Михаила Пальцева и Игоря Кветного, «Рассказы про Россию 1861–1922: книжка для чтения» Мариэтты Чудаковой.

«Это уже не детский разговор о том, как устроена окружающая среда, это еще пока не полностью взрослые книги, но при этом это очень серьезный и откровенный разговор с, может быть, самым требовательным читателем. Взрослые привыкли кое‑что прощать автору — подростки не прощают ничего», — говорит сопредседатель оргкомитета Александр Гаврилов.

Короткий список будет объявлен 17 сентября, а церемония награждения победителей пройдет 19 ноября. Лауреаты номинациях «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки» получат по 700 тыс. рублей. Те, кто попал в шорт-лист, по 100 тыс. рублей.

Их выберет жюри под председательством доктора философии, профессора факультета политических наук Европейского университета в Петербурге Олега Хархордина.