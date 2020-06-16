Black Lives Matter Foundation собрал 4 млн долларов пожертвований. Он не имеет отношения к протестам

Фонд Black Lives Matter Foundation, собравший за последние недели около 4 млн долларов в виде пожертвований, не имеет никакого отношения к протестам против полицейского насилия в США, выяснил BuzzFeed. Его основал музыкальный продюсер из Калифорнии в 2015 году, — а название просто совпало с главным лозунгом протестного движения.
Фонд Black Lives Matter Foundation находится в Санта-Кларите, штат Калифорния. В нем работает один человек — его основатель Роберт Рэй Барнс. В разговоре с изданием Барнс заявил, что не имеет никакого отношения к движению Black Lives Matter и не пытался привлечь деньги из‑за совпавшего с лозунгом названия. Кроме того, цель проекта иная — «гражданское единство с полицией».
Согласно налоговой декларации фонда за 2017 год, ему удалось привлечь 297 тыс. долларов в виде пожертвований. С начала 2020 года, по словам Барнса, на счета фонда поступило более 4 млн долларов — в том числе это деньги, отправленные технологическими корпорациями Microsoft, Google и Apple.
Платформа GoFundMe еще до заявления Барнса прекратила работу с Black Lives Matter Foundation и заморозила 35 тыс. долларов, направленных организации в виде пожертвований.
За последние две недели уровень поддержки движения Blaсk Lives Matter в США вырос почти в два раза. Стриминговые сервисы отказываются от показа фильмов с расистским подтекстом, музыкальная индустрия перестает использовать термин urban, который грубо обобщает музыку всех темнокожих музыкантов, а демонстранты в это время сносят памятники бывшим работорговцам.