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Black Lives Matter Foundation собрал 4 млн долларов пожертвований. Он не имеет отношения к протестам

Сегодня в 11:24

Фонд Black Lives Matter Foundation, собравший за последние недели около 4 млн долларов в виде пожертвований, не имеет никакого отношения к протестам против полицейского насилия в США, выяснил BuzzFeed. Его основал музыкальный продюсер из Калифорнии в 2015 году, — а название просто совпало с главным лозунгом протестного движения.

Фонд Black Lives Matter Foundation находится в Санта-Кларите, штат Калифорния. В нем работает один человек — его основатель Роберт Рэй Барнс. В разговоре с изданием Барнс заявил, что не имеет никакого отношения к движению Black Lives Matter и не пытался привлечь деньги из‑за совпавшего с лозунгом названия. Кроме того, цель проекта иная — «гражданское единство с полицией».

«Я не имею никакого отношения к глобальному движению Black Lives Matter. Я никогда не встречался с его представителям, никогда не разговаривал с ними. При этом у нас общее отношение к действиям полиции»
Роберт Рэй Барнс
основатель Black Lives Matter Foundation

Согласно налоговой декларации фонда за 2017 год, ему удалось привлечь 297 тыс. долларов в виде пожертвований. С начала 2020 года, по словам Барнса, на счета фонда поступило более 4 млн долларов — в том числе это деньги, отправленные технологическими корпорациями Microsoft, Google и Apple.

Платформа GoFundMe еще до заявления Барнса прекратила работу с Black Lives Matter Foundation и заморозила 35 тыс. долларов, направленных организации в виде пожертвований.

За последние две недели уровень поддержки движения Blaсk Lives Matter в США вырос почти в два раза. Стриминговые сервисы отказываются от показа фильмов с расистским подтекстом, музыкальная индустрия перестает использовать термин urban, который грубо обобщает музыку всех темнокожих музыкантов, а демонстранты в это время сносят памятники бывшим работорговцам.

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