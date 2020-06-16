Black Lives Matter Foundation собрал 4 млн долларов пожертвований. Он не имеет отношения к протестам

Фонд Black Lives Matter Foundation, собравший за последние недели около 4 млн долларов в виде пожертвований, не имеет никакого отношения к протестам против полицейского насилия в США, выяснил BuzzFeed. Его основал музыкальный продюсер из Калифорнии в 2015 году, — а название просто совпало с главным лозунгом протестного движения.

Фонд Black Lives Matter Foundation находится в Санта-Кларите, штат Калифорния. В нем работает один человек — его основатель Роберт Рэй Барнс. В разговоре с изданием Барнс заявил, что не имеет никакого отношения к движению Black Lives Matter и не пытался привлечь деньги из‑за совпавшего с лозунгом названия. Кроме того, цель проекта иная — «гражданское единство с полицией».