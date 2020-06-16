В девяти приложениях для знакомств обнаружили утечку. В сеть попали 846 Гб данных пользователей

Исследователи кибербезопасности Ноам Ротем и Ран Локар из компании vpnMentor обнаружили крупную утечку данных из десяти приложений для знакомств. Об этом говорится на сайте организации.

Утечка затронула 3somes, Cougary, Gay Daddy Bear и еще пять дейтинговых сервисов. Всего в открытый доступ попали около 20 млн файлов общим размером в 846 Гб — среди них информация об именах, датах рождения и электронных почтах пользователей.

Все девять сервисов разработала одна компания — они были подключены к одной учетной записи в Amazon Web Services (AWS), которая была неправильно настроена. Из‑за этого доступ к данным может получить любой пользователь.

Исследователи обнаружили утечку в конце мая и сообщили о ней руководству компании-разработчика. На данный момент проблема с учетной записью устранена — удалось ли хакерам получить доступ к данным, неизвестно.

В середине мая неизвестные хакеры взломали серверы юридической компании Grubman Shire Meiselas & Sacks, которая работает со многими звездами мирового значения. Среди них Дрейк, U2, The Weeknd, Лил Нас Икс и другие.