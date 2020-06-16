В России за сутки выявили 8248 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Больше всего заболевших за сутки зарегистрировано в Москве, Московской и Иркутской областях, Петербурге, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО, Нижегородской, Воронежской, Челябинской, Ростовской областях и Красноярском крае.
Выздоровевших за сутки на этот раз больше, чем заболевших, — 9767 человек. За все время выздоровели более 294 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 193 человека. За все время — 7248 человек. Всего в стране зафиксировано 545 458 заболевших.
Сегодня количество подтвержденных случаев коронавируса во всем мире превысило восемь миллионов. В США — больше двух миллионов заболевших, в Бразилии — более 800 тыс. Россия сейчас на третьем месте.