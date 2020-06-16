В России за сутки выявили 8248 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего заболевших за сутки зарегистрировано в Москве, Московской и Иркутской областях, Петербурге, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО, Нижегородской, Воронежской, Челябинской, Ростовской областях и Красноярском крае.