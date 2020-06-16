Во всех российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц, пишут «Ведомости». Они помогут обеспечить безопасность детей: отследить, когда ребенок пришел в школу и ушел из нее, или обнаружить посторонних.

Заказчик проекта — региональные департаменты образования, а подрядчик — «Национальный центр информатизации», который входит в государственную корпорацию «Ростех». Как подсчитали «Ведомости», общая сумма контрактов на поставку в школы систем видеонаблюдения превышает два миллиарда рублей. Эти контракты были размещены на сайте госзакупок.

Планируется, что камеры будут установлены и внутри, и снаружи учебных заведений. Все они будут подключены к системе видеонаблюдения с возможностями компьютерного зрения Orwell. Также камеры будут оборудованы модулем распознавания лиц от компании NtechLab — создателя сервиса FindFace.

Сейчас системы видеонаблюдения есть в 1608 школах в 12 регионах. В будущем они появятся в более 43 тыс. школ.