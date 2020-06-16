Группа «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» выпустила альбом «Катакомба»

Московская группа «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» выпустила новый альбом, который называется «Катакомба». Он попал в список «Афиши Daily» «30 альбомов, которые мы ждем этим летом».
«Катакомба» — первый альбом «Дивизии» после ухода сразу трех участников, среди которых была и вокалистка Яна Смирнова. Музыканты и сами отмечают, что после релиза предыдущего альбома «Увы» думали о том, что группа может прекратить существование. Альбом «Увы» выходил в 2018 году.
«За вокал теперь отвечает Саша Фролова, играющая в группе на ксилофоне. С завершением «детского» периода группы тексты песен стали откровеннее повествовать о взаимоотношениях между людьми, чаще всего влюбленными. Но не только — есть тут и песня, посвященная тем, кто все еще не слушает русскую музыку, а также посвящение далекому Монтерею.
Музыкально же группа, хоть и оставшись в рамках узнаваемого звука, двинулась дальше — и, вдохновившись диско, R’n’B и френч-хаусом, сделала ставку на танцы и всеобщую подвижность. Кажется, музыканты совсем не прогадали: звучит обновленная «Дивизия» свежо», — говорится в нашем материале.