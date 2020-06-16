Группа «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» выпустила альбом «Катакомба»

Московская группа «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» выпустила новый альбом, который называется «Катакомба». Он попал в список «Афиши Daily» «30 альбомов, которые мы ждем этим летом».

«Катакомба» — первый альбом «Дивизии» после ухода сразу трех участников, среди которых была и вокалистка Яна Смирнова. Музыканты и сами отмечают, что после релиза предыдущего альбома «Увы» думали о том, что группа может прекратить существование. Альбом «Увы» выходил в 2018 году.